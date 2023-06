Bagnaia vzbuja pozornost tudi s posebno tetovažo

Italijanski motociklistični šampion Francesco Bagnaia (Ducati) ne skriva svoje naklonjenosti do proge v Assnu, kjer je včeraj bolj ali manj zanesljivo ubranil lansko zmago za svetovno prvenstvo v razredu motoGP. To je nazadnje uspelo njegovemu slovitemu rojaku in mentorju Valentinu Rossiju, ki je bil na veliki nagradi Nizozemske najhitrejši v letih 2004 in 2005.

Da se »Pecco«, kakor ga pravzaprav vsi kličejo, v »katedrali hitrosti«, kot tudi pravijo stezi TT, počuti odlično, je večkrat ponovil tudi po tokratni dirki. »Tu je vse fantastično: vzdušje, ki ga pripravijo navijači, je vselej enkratno, da ne govorim o progi,« je bil po nedeljskem podvigu nasmejan 26-letni Italijan, ki je sicer v Assnu zmagal že štirikrat. Ob obeh prvih mestih v kraljevski kategoriji je veliko nagrado Nizozemske v svojo korist odločil tudi v razredih moto2 (2018) in moto3 (2016), ko je prvič okusil slast zmage za svetovno prvenstvo.

V »katedrali hitrosti« se počuti kot doma. FOTO: John Thys/AFP

»Assensko progo imam že od nekdaj tako zelo rad, da sem si jo dal celo vtetovirati na desno ramo,« je že pred časom zaupal Bagnaia, ki je na najboljši poti k drugemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka v kategoriji motoGP. Kot vodilni ima namreč v skupni razvrstitvi že 35 točk naskoka pred drugouvrščenim Špancem Jorgejem Martinom (Ducati).