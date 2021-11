Bagnaia zmagovalec v Portimau, padec prvaka Quartararoja

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva v portugalskem Portimau. Na preizkušnji za VN Algarveja je bil drugi lanski svetovni prvak Španec Joan Mir (Suzuki), tretji pa je bil Avstralec Jack Miller (Ducati).

Dirko so sicer prekinili in predčasno končali dva kroga pred koncem, ko je padel domači dirkač Miguel Oliveira (KTM). Pred njim je pet krogov pred koncem v pesku končal tudi sveži svetovni prvak Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki si je sicer že na prejšnji dirki v Misanu zagotovil skupno prvo mesto. Za Francoza je bila to sploh prva ničla v sezoni, Bagnaia pa je dosegel tretjo zmago letos. Ducati pa je z današnjim dvojnim uspehom na stopničkah postal konstruktorski prvak za sezono 2021.

Pedro Acosta se je veselil naslova v krstni sezoni. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

V seštevku SP je tako Quartararo ostal pri 267 točkah, drugi Bagnaia pa jih ima zdaj 227.

V današnjem programu je na Portugalskem že padla odločitev o naslovu prvaka v najšibkejšem razredu moto3, kjer je šele 17-letni Španec Pedro Acosta v svoji prvi sezoni z današnjo zmago potrdil tudi slavje v seštevku SP.

Do konca sezone je le še dirka za VN Valencie naslednji teden.