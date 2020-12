Bertoncelj in Klavora brez finala na EP

Roku Klavori se ni uspelo uvrstiti v finale. FOTO: Roman Šipić/Delo



Klavori se je zalomilo pri aktobatiki



Zgodovinski uspeh mladincev

Telovadcainsta v kvalifikacijah evropskega prvenstva v Mersinu pokleknila na prvi oviri. Četudi sta nastopila v prvi od treh skupin, je že zdaj jasno, da sta zavoljo napak že končala nastope na prvenstvu stare celine. Zadnja slovenska kolajna z velikih tekmovanj tako ostaja srebro Bertonclja na EP 2018.Bertoncelj je na konju z ročaji nastopil v prvi menjavi tega koronskega EP 2020, ki so ga zaradi pandemije izpustile številne reprezentance. Kot je povedal selektor reprezentance, njegov varovanec že od vsega začetka ni našel pravega ritma na konju, nato je padel z orodja.Nekoliko pozneje je nastopil še Klavora na parterju, vendar se mu je pri prvi diagonali pripetila velika napaka. Čeprav je sicersestavo prikazal zelo lepo, je že jasno, da je tudi on ostal brez finala.»Nihče ni izpolnil cilja pred prvenstvom. Priložnost je bila res lepa. Ni se izšlo. Sašo je pred 14 dnevi začutil bolečine v rami, ki so ga ovirale pri treningu, tu na prizorišču pa so se le še stopnjevale. V soboto je dobil blokado, nato je izpustil nekaj dni treningov, na torkovem uradnem je prvič poizkusil zares,« je Piletič pojasnil težave s poškodbo pri Bertonclju in nadaljeval: »Sicer ima Sašo dovolj izkušenj in dovolj je bil pripravljen, da bi lahko sestavo kljub temu dobro izpeljal, a on je vajen, da ima pred tekmo veliko ponovitev. Odkar smo tu, v bistvu zaradi poškodbe ni naredil ene vaje. On pa jih potrebuje za dober občutek. Škoda.«Za Klavoro pa je selektor dejal, da nima druge razlage za slab nastop, kot enostavno, da je imel telovadec smolo: »Res ni druge razlage. Rok je bil odlično pripravljen, zelo motiviran, zdrav. Na edinem svetovnem pokalu letos je zmagal. Tudi tu se je dobro počutil, kar je nenazadnje dokazal tudi z lepo sestavo na torkovem uradnem treningu. Pri njem je bila res smola, da se mu je zalomilo pri prvi akrobatiki.«Tokrat torej Mersin, kjer je Bertoncelj leta 2013 zmagal na sredozemskih igrah, lani pa na svetovnem pokalu, Klavora pa je bil lani tretji, ni bil srečen kraj za slovensko gimnastiko kot v preteklosti.So pa slovensko čast uspešno rešili mladinci, pravi Piletič, ki so v sredo tekmo zelo dobro opravili brez padca, najbolj pa sta se izkazalain, ki sta poskrbela za zgodovinski uspeh.Prvič bo imela Slovenija na EP namreč kar dva telovadca v petkovem finalu mnogoboja.