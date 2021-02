Blanka Vlašić je sklenila odlično kariero

Blanka Vlašić je bila tudi med slovenskimi atletinjami priljubljena. Z Marušo Černjul (leevo) sta se merili na olimpijskih igrah v Rio De Janeiru. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ena od najboljših atletinj v skoku v višino in najboljših hrvaških športnicje napovedala konec kariere. Sedemintridesetletna športnica je kot glavni razlog navedla dolgotrajni boj s poškodbami.V karieri je graciozna in v marsičem posebna Splitčanka osvojila številna odličja in priznanja, med drugim tudi po dva naslova svetovne prvakinje na prostem (Osaka 2007 in Berlin 2009) in dva v dvorani (Valencia 2008 in Doha 2010), enkrat je bila evropska prvakinja (Barcelona 2010), na olimpijskih igrah pa je leta 2008 v Pekingu osvojila srebrno kolajno, leta 2016 v Rio de Janeiru pa bronasto.Nastop v Riu je bil tudi njen zadnji, saj je nato sledil njen boj s poškodbami in poskusi, da se vrne v tekmovalni ritem.Skupno je Vlašićeva osvojila 19 velikih kolajn, od tega 13 zlatih. Kar 165-krat je skočila preko dveh metrov, njen osebni rekord pa je 208 cm, kar je drugi najboljši izid vseh časov. Centimeter več od nje je leta 1987 zmogla le legendarna BolgarkaBlanka Vlašić sicer izhaja iz izjemno športne družine. Že njen očeje bil eden od najboljših atletov v nekdanji Jugoslaviji (deseterobojec), mlajši bratpa je eden od najboljših nogometašev mlajšega hrvaškega rodu. Trenutno je član moskovskega CSKA in je bil lansko leto razglašen za najboljšega nogometaša ruskega prvenstva.