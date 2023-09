Bo Gianni ugnal Gianija? V dveh nizih ga je

Slovenski odbojkarji so ob 17.30 začeli obračun proti Franciji za bronasto odličje na evropskem prvenstvu v Rimu. Sloveniji je po poškodbi Gregorja Ropreta na pomoč po naknadnem vpoklicu prišel podajalec Dejan Vinčić, ki je včeraj slavil 37. rojstni dan.

Bo zdajšnji slovenski selektor Gheorghe Creţu ugnal nekdanjega in zdajšnjega francoskega Andreo Gianija? Ta je Sloveniji prinesel prvo odličje na EP, srebrno leta 2015. Creţuja sicer priljubljeno kličejo tudi Gianni. »Ko sem se rodil, je bil v naši deželi zelo priljubljen italijanski pevec Gianni Morandi. Starši so želeli, da nosim njegovo ime, a v tistih časih je bilo nemogoče otroku dati tuje ime. Na uradnih listinah sem bil Gheorghe Giorgi, v cerkvi pa sem bil Gianni,« o tem pove slovenski glavni trener.

Tekma in polfinalni poraz proti Poljski je torej že ali že mora biti pozabljen, proti vedno neugodni francoski reprezentanci se bo oblikovala končna usoda slovenske izbrane vrste na tem starocelinskem tekmovanju.

Skupno do žlahtne nagrade! FOTO: Andreas Solaro/AFP

Slovenci so proti olimpijskim prvakom Francozom odlično začeli, povedli z 8:4, a je vseeno nekaj preveč napak pri začetnem udarcu. Z varanjem je v napadu na mreži točko dosegel tudi Dejan Vinčić. Galski petelini se vračajo, po slovenskem dotiku mreže in napadu Stephena Boyerja je izid poravnan na 11. A Jan Kozamernik blokira, Rok Možič zabija, izid je 19:17 za Slovenijo. Slovenski blok je odličen, ustavlja Francoze, Klemen Čebulj je s plasirano žogo vodstvo povišal na 22:18. Boyer je zabil dva asa, izid je 22:21. Možič v polje za 23:21, tudi 24:21 za zaključno žogo. Sklepno točko za zmago v prvem nizu s 25:22 pa je Sloveniji s servisom v mrežo prinesel Yacine Louati.

Drugi niz

Igra se točka za točko, Slovenci so po napadu Tineta Urnauta izenačili na 7. Rok Možič se ne ustavlja, točka v napadu, blok, nov uspešen napad, Creţujevi vodijo z 10:8. Dejan Vinčić je v samostojnem bloku izvrstno ustavil francoski napad – 14:11. Urnautov napad s francoskim blokavtom je prinesel vodstvo s 16:11. Po dolgem preverjanju dotik mreže Francoza, Slovenija vodi za šest – 18:12. Nov napad Možiča za 20:13, Slovenija se bliža osvojitvi drugega niza. Francozi so se deloma vrnili, po dobrem servisu, ki ga slovenski kapetan Urnaut ni ukrotil, je zdaj 22:15. Izvrstno igro Slovencev je z napadom in potisnjeno žogo v nasprotni blok začinil Čebulj, tudi drugi niz je dobljen na 16.

Tretji niz

Francozi so povedli s 6:3, a tudi dočakali slovenski zasuk. Klemen Čebulj je z asom Slovenijo popeljal v prednost z 8:7.