Bodoči predsednik se je držal dvanajst rund

Kubanec Yordenis Ugas je v Las Vegasu premagal filipinsko boksarsko legendo Mannyja Pacquiaoa ter ohranil naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji verzije WBA. Dvoboj je trajal vseh 12 rund, Kubanec pa ga je dobil po soglasni sodniški odločitvi.



Petintridesetletnega Ugasa so obvestili o dvoboju v začetku tega meseca, ko se je prvotni tekmec Filipinca Errol Spence mlajši zaradi poškodbe odpovedal nastopu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Pacquiao, ki je zadnja leta v svoji domovini uspešen politik in je decembra lani prevzel vodenje vladajoče stranke, se je po dveletni odsotnosti vrnil v ring.



Dvainštiridesetletni legendarni boksar si je prvič po juliju 2019 tako spet nadel boksarske rokavice za poklicni dvoboj, a ga je Ugas dobil po odločitvi sodnikov s 115:113, 116:112 in 116:112.



Pacquiao, nekdanji svetovni prvak v osmih različnih kategorijah, je doživel osmi poraz v 71 dvobojih. Od leta 2016 je v domovini senator, pričakujejo pa, da se bo na volitvah maja 2022 potegoval za predsednika države in potem ne bo več boksal.

