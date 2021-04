Bogdan Gabrovec izpolnil pomembno točko svojega programa

»Hitreje bomo odkrili morebitne anomalije pri športnikih«

Janez Poklukar je podpisal pravilnik, na katerega so v športni družini čakali (pre)dolgo. FOTO: Uroš Hočevar

Olimpijski komite Slovenije je zagotovil slovenskemu športu pomembno pridobitev na področju splošnega zdravja športnikov. Minister za zdravjese je pozitivno odzval na predlog športne družine, ki je od leta 2007 čakala na implementacijo pravilnika, s katerim bi slovenskim športnikom zagotovili brezplačne zdravstvene preglede.»Po štirinajstih letih bomo uredili področje financiranja letnih pregledov športnikov, saj je bilo odtlej predpisano, da morajo biti preventivni pregledi za športnike v tekmovalnih sistemih od 12. leta naprej plačani iz državnih virov,« nam je povedal predsednik OKSPoklukar je prejšnji teden sprejel t. i. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, v soboto pa je bilo to objavljeno tudi v uradnem listu.Otroci in mladostniki s statusom registriranega športnika bodo imeli pravico do preventivnega pregleda v 7. razredu OŠ. Športniki, pri katerih je možna registracija med 10. in 12. letom starosti, bodo dobili pravico do dveh pregledov med 10. in 13. letom starosti. Prvi preventivni pregled se bo opravil v 5. razredu, drugi v 7. razredu osnovne šole. Če se bo mladostnik prvič registriral po dopolnjenem 13. letu starosti, bo imel pravico do preventivnega pregleda registriranega športnika ob registraciji.Omogočen bo tudi kontrolni preventivni pregled registriranega športnika na predlog zdravnika, ki bo opravil preventivni pregled registriranega športnika z namenom spremljanja morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika. Ti so posledica športnega udejstvovanja, v povezavi z njim ali vplivajo na športno udejstvovanje. Spremembe bodo uveljavljene v enem letu od sprejetja pravilnika, ko bodo sprejete tudi smernice, ki bodo natančno določale vsebino pregledov. Strošek omenjenih pregledov športnikov naj»S to preventivo bomo hitreje odkrili tudi morebitne anomalije pri športnikih, učinek pa bo najbrž še boljši, saj so pogosti primeri, ko športniki ali klubi tovrstna potrdila prejmejo na neustrezen način, če se ustavim pri tem,« je ocenil Bogdan Gabrovec.