Dialog z vlado doslej obetaven za šport, na mizi pa imamo še več

»Takoj po tem, ko bodo cepljeni prebivalci domov za starejše, zdravstveni delavci in državljani, starejši od 80 in 70 let, bi prišli na vrsto športniki, prednost bi dobilo 8000 kategoriziranih športnikov. Ta predlog so podprli vsi člani delovne skupine,« je zatrdil predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec in razkril, da šport letos načrtuje podvojitev sredstev iz naslova dohodnine na 20 milijonov evrov, da si od vlade obeta dodatna 2 milijona, naslednje leto pa šest milijonov, in da je na mizi še veliko drugega.