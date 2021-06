Boksarska šampionka uspešno prestala ognjeni krst v kletki

Brittney Elkin (zgoraj) je bila po uvodnih dveh rundah v prednosti. FOTO: Elsa/AFP

Ema Kozin je med kandidatkami za dvoboj s Claresso Shields. FOTO: Marko Feist

Potem ko je v boksu osvojila vse, kar se je osvojiti dalo, jeuspešno prestala ognjeni krst še v mešanih borilnih športih (MMA). V glavnem obračunu spektakla PFL4 v Atlantic Cityju je ameriška boksarska šampionka v svoji prvi borbi v kletki s tehničnim nokavtom ugnala rojakinjo»Zdi se mi, kot da sanjam. To je noro! V boksu nikoli niti za hip nisem podvomila o svojem uspehu, v MMA pa bi lahko doživela poraz že v prvem dvoboju,« je dejala Shieldsova, ki je po uvodnih dveh rundah obračuna v lahki kategoriji (do 70 kg) zaostajala po točkah. Elkinova si je namreč točkovno prednost izbojevala z boljšo tehniko v borbi v parterju.»Morda sem res izgubila prvi dve rundi, nisem pa izgubila borbe! Imela me je na tleh, vendar pa me ni mogla poškodovati. Njeni udarci mi niso prizadejali bolečin, niti poskus vzvoda na roki me ni bolel,« je dodala 26-letna Američanka, olimpijska šampionka iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 ter absolutna boksarska svetovna prvakinja v srednji kategoriji (72,574 kg), v kateri si začasni šampionski pas združenja WBC lasti(21 zmag, 11 z nokavtom, 1 neodločen izid).Če bo želela Shieldsova, ki je v boksu v svojo korist odločila vseh enajst profesionalnih dvobojev in se ima za najboljšo boksarko vseh časov, obdržati ta naslov, ga bo morala braniti proti štiri leta mlajši boksarki iz Šmartnega ob Savi. Medtem je postalo tudi znano, da Kozinova tega začasnega šampionskega pasu in naslova svetovne prvakinje po različici WBF ne bo branila proti JužnoafričankiNjun dvoboj bi moral biti 30. julija na Malti, vendar pa so ga prireditelji zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa odpovedali. Nova izzivalka in prizorišče (najverjetneje v Španiji) bosta znana v kratkem.