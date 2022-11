Boleč poraz ACH Volleyja

Odbojkarji ACH Volleyja so v tretjem krogu lige prvakov vknjižili drugi poraz. V Tivoliju so jih po izenačenem boju s 3:2 (17, -20, -23, 23, 12) premagali igralci turške ekipe Ziraat Bankara, ki so letos sploh prvič zmagali v tem tekmovanju.

Poraz Ljubljančanov v boju za drugo mesto in s tem nastop v osmini finala še ni usoden, jasno pa je, da bodo morali varovanci Radovana Gačiča izgubljeni točki nekje nadomestiti. Za to bodo imeli še tri priložnosti.

Za zdaj so sicer še na drugem mestu. Imajo štiri točke, točko več od nemškega Powervolleys Dürna in dve več od Ankare, ampak bodo v nadaljevanju proti omenjenima kluboma gostovali, za zaključek pa bodo gostili še vodilno Perugio, ki je v tretjem krogu s 3:0 odpravila Düren.