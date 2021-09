Bottas se seli k italijanski ekipi z impresivno zgodovino v motošportu

O čemer so že dolgo čivkali vrabčki na vejah dreves okrog dirkališč formule 1, se je zdaj tudi uresničilo. Finski dirkač Valtteri Bottas se bo po koncu letošnje sezone iz Mercedesa preselil k moštvu Alfa Romeo, pri katerem bo nasledil svojega rojaka Kimija Räikkönena, ki bo sklenil svojo blestečo športno pot.



»To bo nov in hkrati zelo vznemirljiv projekt zame. S skupnimi močmi bomo skušali priti na vrh – komaj čakam!« je sporočil Bottas in pristavil, da bo dal od sebe vse izkušnje in hitrost za svetl(ejš)o prihodnost te ikonične ekipe z impresivno zgodovino v motošportu.



»Izjemno sem hvaležen za zaupanje in naredil bom vse, kar je v moji moči, da ga tudi upravičim. Še zmeraj sem lačen lova za dobrimi rezultati in tudi za zmagami, ko bo napočil čas nanje,« je še poudaril 32-letni Finec, ki je bil z Mercedesom dvakrat svetovni podprvak (v sezonah 2019 in 2020). V formuli 1 je doslej slavil devet zmag, dosegel je 17 najboljših štartnih položajev in 63 stopničk, vštevši včerajšnje tretje mesto v Zandvoortu.

