Božič in Savšek napovedala boj za vrh na reki Savi

Slovenski slalomisti na divjih vodah so bili uspešni ob začetku tretje tekme svetovnega pokala v domačem Tacnu. Skozi kvalifikacije za kanuiste in kanuistke se je v polfinale prebilo vseh šest naših čolnov. Pri moških sta se najvišje uvrstila srebrni v lanskem skupnem seštevku tekmovanja Luka Božič s prvim mestom in olimpijski prvak Benjamin Savšek s petim časom.

Nejc Polenčič je zasedel 16. mesto. Na prvi progi pa sta si v ženski konkurenci zagotovili napredovanje Alja Kozorog z osmim rezultatom in Eva Alina Hočevar z enajstim mestom. Popravni izpit je od slovenskih tekmovalk potrebovala le Lea Novak.

»Zelo sem zadovoljen, saj sem v kvalifikacijah opravil z odliko. Imam super občutke in počutim se zelo močnega, saj se lahko rešujem, če se mi karkoli zalomi na progi, ki je kar zahtevna in naporna. Še zlasti v zadnjem delu, ko ti začne zmanjkovati moči, tako da sem moral do cilja stisniti zobe,« je pojasnil Božič.

Jutri dopoldne bodo na znameniti ljubljanski progi na Savi najprej kvalifikacije za kajakašice in kajakaše z začetkom ob 8. uri, popoldne pa še polfinale (ženske ob 14.00, moški ob 15.05) in finale (16.49, 17.26) za kanuistke in kanuiste.