Savšek najboljši Slovenec v Augsbugu, toda po napakah šele sedmi

Sobotni del uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu je bil namenjen polfinalnim in finalnim nastopom kanuistk in kanuistov. V finalu sta od Slovencev nastopila Benjamin Savšek in Luka Božič ter se po večjih napakah uvrstila na sedmo oziroma deveto mesto. Eva Alina Hočevar je bila med kanuistkami 11.

Savšek in Božič, vodilna na svetovni jakostni lestvici, Nemčije ne bosta zapustila z nasmeškom. Oba sta se sicer prebila v finale in bila v boju za kolajne, a se jima odločilna nastopa dneva nista izšla po željah in pričakovanjih. Za oba je bila usodna kombinacija vrat 8 in 9.

Savšek je na tem delu proge izgubil nekaj dragocenih sekund, a se rešil brez kazenskih sekund. Božič, ki je bil po polfinalu tretji, pa je s konico čolna na padcu nesrečno zadel količek vrat, da se je ta odbil tako, da sodnikom ni preostalo drugega, kot da mu pripišejo 50 kazenskih sekund. Na poti do cilja je Savšek prejel še dve kazenski sekundi v 18. vratih, Božič pa je imel dotik v 16.

»Polfinale se mi je lepo izšel, sicer s kazenskimi pribitki. Danes je bila proga precej zahtevna. Nekaj kombinacij je bilo takšnih, da jih je težko preveslati. Ni se mi povsem izšlo. Delal sem napake in na koncu je rezultat temu primeren. Škoda, da mi ni šlo bolje od rok, vendar ne morem spremeniti ničesar. Lahko le usmerim misli proti naslednji tekmi svetovnega pokala, ki nas čaka čez en teden v Pragi. Tam bom poskušal doseči višjo uvrstitev,« je dejal Savšek.

V moški konkurenci je zmagal nemški kanuist Sideris Tasiadis, ki je na domači progi prehitel Slovaka Mateja Benuša za tri sekunde. Na tretje mesto se je uvrstil Čeh Jiri Prskavec.

Alina Eva Hočevar je za eno mesto zaostala za finalom med kanuistkami. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Za 34 stotink prepočasna

Nekaj športne sreče je zmanjkalo Evi Alini Hočevar, ki je bila 11., tako kot pogosto v lanski sezoni. S tem je za eno mesto zgrešila uvrstitev v finale, tokrat ji je zmanjkalo 34 stotink sekunde. V kvalifikacijah je odlično veslala Alja Kozorog in bila četrta, tako da je v polfinalu štartala med zadnjimi. Toda nastop se ji je ponesrečil, s štirimi dotiki je končala na 20. mestu.

Zmage se je veselila Avstralka Jessica Fox, najboljša slalomistka vseh časov, ki se ji v petek v kajaku ni uspelo uvrstiti v finale. Tekmice je danes ugnala za kar šest sekund in pol. Druga je bila Francozinja Angele Hug, tretja pa Nemka Elena Lilik, ki je včeraj slavila zmago v kajaku.

Nedeljski del sporeda na reki Lech bo namenjen tekmam v kajakaškem krosu, v katerem bodo slovenske barve zastopali Eva Terčelj, Ajda Novak, Tine Kancler in Vid Kuder Marušič. Kvalifikacije se bodo začele ob 9. uri, glavni del s tekmami na izpadanje pa od 11.15 naprej.