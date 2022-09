Bratranec Karima Benzemaja osupnil s potezo v ringu

Povratek 36-letnega Newfela Ouataha v boksarski ring se je v Kanadi končal že po nekaj sekundah. Bratranec slavnega nogometaša Karima Benzemaja, člana francoske reprezentace in madridskega Reala, pa je dvoboj predal brez enega samega udarca. Sam je prejel zgolj enega, potem ko se ga je Kanadčan Simon Kean poskušal lotiti kljub temu, da je z dvignjeno roko Ouatah že klečal na eni nogi. Ob žvižgih občinstva je sodnik dvoboj prekinil, kasneje pa se je izkazalo, da je Ouatah tako protestiral proti odločitvi Francoske boksarske zveze, ki ga je nekaj ur pred dvobojem obvestila, da ne bo krila stroškov zdravljenja v primeru poškodb.

»Šlo je za protest. Rad bi se opravičil vsem, predvsem promotorjem Eye of the Tiger (EOTTM). Z boksom se tako ne igra,« je dejal Ouatah. Kasneje se je izkazalo, da bi stroške kril EOTTM, a jih Ouatah o težavah s krovno zvezo sploh ni obvestil.

»Ko smo mu to povedali, je ostal brez besed. Sram ga je bilo, tudi njegovi izgovori so izgovori strahopetca. To so stvari, ki se ne bi smele nikoli zgoditi. Poleg tega so dvoboj prenašali v njegovi domovini in prek RMC Sporta. To ga bo preganjalo vse življenje,« je bil besen predsednik EOTTM Camille Estephan.