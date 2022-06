Brazilci hvalijo Slovenijo, ki že kaže drug obraz

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji še čakajo na prvo točko v novi sezoni elitne lige narodov, so pa v Brasilii proti domači Braziliji osvojili svoj prvi niz. »Igra ekipe Slovenije je neverjetno raznovrstna,« je priznal tudi brazilski selektor Renan Dal Zotto, čigar varovanci so imeli nemalo težav z izbranci Avstralca Marka Lebedewa, ki so po razočaranju na uvodnem obračunu z Američani prikazali veliko boljšo podobo na igrišču.