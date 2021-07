Brisbanu poletna olimpijada 2032

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je na današnji seji v Tokiu izbral prireditelja poletnih olimpijskih iger leta 2032. Največje športne igre na svetu bo tega leta gostil avstralski Brisbane. Avstralija bo tretjič gostila poletne olimpijske igre, prvič jih je v Melbournu leta 1956, drugič pa v Sydneyju leta 2000.



Izvršni odbor Moka je kandidaturo Brisbana označil za najbolj primerno, zanimanje za organizacijo poletnih OI leta 2032 pa so izrazili tudi Budimpešta, New Delhi, Doha, nemška metropolitanska regija Ren-Ruhr ter Indonezija. Poletne olimpijske igre leta 2024 bodo v Parizu, štiri leta kasneje pa v Los Angelesu. Zimske olimpijske igre 2022 bodo v Pekingu, 2026 pa v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: