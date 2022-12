Če se bo izgubil, bo iz Savdske Arabije poklical Mirana Stanovnika

V nadaljevanju preberite:

Kaj si koroški motorist Toni Mulec obeta od svojega prvega nastopa na znamenitem reliju Dakar, zakaj je to dirko prihranil za konec, za katero ekipo bo vozil v Savdski Arabiji, kje si je zagotovil vstopnico za štart na najtežji vzdržljivostni preizkušnji, do česa ima največje spoštovanje, kakšni so njegovi cilji, koga je pred leti občudoval na Eurosportu ...