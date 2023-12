Angleževa mati mu je čestitala, teta zahvalila, Jakob pa se je opravičil

V nadaljevanju preberite:

Kako koprski mojster mešanih borilnih športov Jakob Nedoh, ki je pred dvema tednoma v finalu zaključnega turnirja evropske serije PFL nokavtiral angleškega tekmeca Simeona Powlla in si prislužil ček za 100.000 dolarjev, gleda na podvig, ki mu je uspel v Dublinu, s katero potezo je navdušil po spektakularnem obračunu, kaj je po zmagi rekel Powllu, kaj sta mu sporočili Angleževa mati in teta, kaj si je član ljubljanskega T'n'T Gyma poškodoval med dvobojem, koliko časa bo trajalo okrevanje, kaj si bo privoščil s prisluženim denarjem, kako bo prihodnje leto videti njegov lov na milijon ameriških »zelencev« onstran Atlantika, s katerim znanim borcem iz UFC se bo pripravljal, zakaj so skupini njegovih navijačev prepovedali vstop na letalo, kako so potem vendarle pripotovali na Irsko, na kakšen način so si povrnili stroške potovanja, kako 27-letni Koprčan gleda na Mirana Fabjana, ki je prejšnji teden prav tako dosegel odmevno zmago v kletki, o čem bo Nedoh pisal v svoji magistrski nalogi ...