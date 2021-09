Corinna prvič spregovorila o zdravstvenem stanju Michaela Schumacherja

Mick Schumacher je dal jasno vedeti, kako zelo pogreša pogovore s svojim očetom Michaelom. FOTO: Andrej Isakovic/Reuters

Ljubitelji formule 1 že nestrpno odštevajo dneve do 15. septembra, ko bodo na Netflixu predvajali težko pričakovani dokumentarni film o. Kakor so razkrili avtorji, bodo v njem prikazali veličastno kariero sedemkratnega svetovnega prvaka in življenje družine po tragični nesreči med smučanjem konec leta 2013 v Meribelu., ki je od leta 1995 poročena s »Schumijem«, je v filmu prvič spregovorila tudi o zdravstvenem stanju svojega moža. »Jasno je, da Michaela pogrešam vsak dan. Toda ne le jaz, tudi otroka, družina, njegov oče ... Vsi, ki so mu blizu, ga pogrešajo. Michael je seveda tu, drugačen, a je tu,« je omenila žena nemškega šampiona.Zanimivo, da ji je malo pred padcem, pri katerem si je močno poškodoval glavo, predlagal, da bi raje odpotovali v Dubaj, ker naj sneg v francoskih Alpah ne bi bil optimalen. Kljub temu so ostali v Meribelu. »Za to, kar se mu je zgodilo, nikoli nisem obtožila boga. To je bila pač smola, ki jo lahko doživi vsak,« je poudarila Corinna Schumacher, ki se ne bo vdala.»V tem smo skupaj. Skupaj živimo v hiši, skupaj imamo terapije, vsi delamo na tem, da bi šlo Michaelu bolje in da bi (za)čutil našo podporo,« je zaupala Michaelova soproga, ki podrobnosti o »Schumijevem« stanju kljub vsemu ni razkrila. »Michael nas je vedno varoval, zdaj ga varujemo mi. Zame je izjemno pomembno, da lahko svoje zasebno življenje uživa, kolikor ga pač lahko,« je še dejala Corinna.V dokumentarcu je zelo čustveno spregovoril tudi Michaelov sin. »Ogromno bi si imela povedati. Večkrat pomislim na to, kako bi bilo lepo, če bi se lahko normalno pogovorila. Vse bi dal za to,« je dal dirkač moštva Haas v formuli 1 jasno vedeti, kako zelo pogreša pogovore s svojim očetom.