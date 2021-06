Čudna Bottasova motivacija

Valtteri Bottas je v senci Lewisa Hamiltona. FOTO: Mazen Mahdi/AFP

Toto Wolff daje motivacijske nasvete dirkačem. FOTO: Caren Firouz/Reuters

Finskemu dirkaču formule 1tudi v tej sezoni ne gre po načrtih, zato se vse več ljudi sprašuje, ali je iz pravega testa, da nekega dne osvoji naslov svetovnega prvaka ali vsaj ogrozi primatinOdločil se je upoštevati predlog Mercedesovega šefa, a na svoj način. Wolff daje velik poudarek mentalni moči. »Blizu sebe imejte fotografije ljudi, ki jih želite premagati. Kadar vam pade motivacija, jih poglejte in si recite, tokrat bom jaz boljši. Temu pravim ustvarjanje sovražnikov. Vsak lahko to naredi. Tudi jaz imam eno ali dve. Ne sicer iz formule 1, ampak iz poslovnih krogov. Verjemite, je močno psihološko orožje,« svojim dirkačem sporoča Avstrijec.Na vprašanje, ali je nasvet upošteval, je Bottas odvrnil. »Ne nosim slik Lewisa ali Maxa v žepu, če ste to mislili. Imam pa na namizju fotografijo, ki me motivira, kadar koli odprem računalnik. Ni pozitivna stvar, je negativna stvar in me vedno opomni, da moram biti boljši. Kaj je na njej? Ne, tega vam pa ne povem,« je bil skrivnosten Bottas, ki po petih dirkah še nima zmage in že precej zaostaja za Red Bullovim zvezdnikom Verstappnom in moštvenim tekmecem Hamiltonom.Naslednja dirka bo v nedeljo za VN Azerbajdžana v Bakuju. Bottas ima v karieri devet zmag, zadnjo je vpisal septembra lani v Sočiju.