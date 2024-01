Čudne sodniške odločitve

Slovenski judoisti so prvega dne VN Portugalske ostali brez vidne uvrstitve. Med najboljših 16 se je zavihtela Kaja Kajzer v kategoriji do 57, a bila za zmago prekratka, da bi se prebila med tiste, ki na koncu odločajo o kolajnah.

Tekmovalka Bežigrada je imela srečo z žrebom in nato v drugem krogu po izenačeni borbi ugnala 21-letno Uzbekistanko Šukrjon Aminovo, lansko zmagovalko grand slama v Dušanbeju. Dvoboj pa je terjal kar 4.15 minute podaljška.

V drugem krogu se je 23-letna Ljubljančanka pomerila s telesno močnejšo Francozinjo Ophelie Vellozzi s katero se je nazadnje pomerila pred petimi leti na mladinskem SP. Tik pred koncem dvoboja je Kajzerjeva sicer izvedla lepo tehniko, po kateri je Francozinja padla, a ne dovolj, da bi ji sodniki dosodili vazari. V podaljšku je bila spretnejša tekmovalka iz dežele galskih petelinov.

Zelo nesrečno je svoj dvoboj v kategoriji do 48 kg izgubila Maruša Štangar. Po nastopu je morala čestitati lani bronasti na vseameriškem prvenstvu Brazilki Natashi Ferreira, ki jo je borka Olimpije nazadnje ugnala lani v polfinalu Linza.

Petindvajsetletna Ljubljančanka je bila dejavnejša, tik pred koncem pa je pripravila celo končni prijem, a se je Južnoameričanka iz na videz izgubljenega položaja po petih sekundah rešila. Namesto podaljška, pa so sodniki nepričakovano dosodili, da je dvoboj dobila Brazilka, ki je pol sekunde pred koncem izvedla podoben met kot prej omenjena Kajzerjeva, tokrat pa so sodniki odločili, da je bila tehnika dovolj za oceno in zmago.

Prvi je bil na blazini 27-letni David Štarkel. V izenačeni borbi je izgubil z 19-letnim nadarjenim Brazilcem Michelom Augustom. Vseameriški prvak 2023 je odločilni met izvedel dve sekund pred koncem in z dvignjeno glavo zapustil tatami. Do nedelje se bo na Portugalskem skupaj predstavilo sedem Slovencev.