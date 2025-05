Dallas ostaja trn v Coloradovi peti

Hokejisti Dallas Stars so v prvem krogu končnice NHL doma premagali Colorado Avalanche s 4:2 in se s 4:3 v zmagah uvrstili v drugi krog. Finec Mikko Rantanen je bil ključni mož tekme, sodeloval je pri vseh uspešnih napadih gostiteljev s tremi goli in podajo.

Rantanen je postal prvi igralec v zgodovini lige NHL, ki je hat trick dosegel v tretji tretjini sedme tekme v končnici ter tudi prvi, ki mu je v končnici dvakrat zapored uspelo doseči štiri točke v eni tretjini. Gol in tri podaje je zbral tudi v drugi tretjini na šesti tekmi serije s Coloradom.

Na začetku tretje tretjine je Colorado povedel z 2:0, a je Dallas po zaslugi nekdanjega igralca Colorada Rantanena v zadnjih 12 minutah in 11 sekundah pripravil nenavaden preobrat s štirimi goli.

V prvih dveh tretjinah je bilo malo priložnosti za zadetek, gostje iz Denverja pa so sredi druge tretjine povedli z golom Josha Mansona z igralcem manj. Ko je Nathan MacKinnon po samo pol minute igre v tretji tretjini povečal prednost Colorada, se je zdelo, da bodo Avalanche končno prekinili niz sedmih zaporednih porazov v odločilni sedmi tekmi v končnici.

Rantanen je nato znižal za 1:2 in povrnil upanje za zmago domačih, ki so na 2:2 izenačil tudi po nesreči najboljšega branilca gostov Calea Makarja. Colorado je pred tem napadal z igralcem več, Makar se je pripravil na strel z modre črte, a se mu je v tistem trenutku zlomila palica.

Dallas je sprožil protinapad. Rantanen je s ploščkom zaokrožil za golom gostov, nato pa zadel drsalko Samuerla Girarda, ki se je odbila v mrežo. Kmalu zatem je Jack Drury storil prekršek, ki je privedel do izključitve, Dallas pa je potreboval le 17 sekund, da je prevzel vodstvo.

Nekdanja igralca Kolorada, Rantanen in Matt Duchene, sta s hitrima podajama odprla prostor za uspešen strel Wyatta Johnstona. Končni rezultat je s svojim tretjim golom postavil Rantanen s strelom v prazno mrežo tri sekunde pred koncem tekme.

To je že tretjič v zadnjih petih letih, da je Dallas izločil Colorado iz končnice; leta 2020 je bilo to v drugem krogu s 4:3 za Stars, lani pa prav tako v drugem krogu za 4:2 v seriji.

Dallas se bo v drugem krogu pomeril z zmagovalcem tekme med Winnipeg Jets in Saint Louis Blues, ki bodo v noči na ponedeljek odigrali odločilno sedmo tekmo.