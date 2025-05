Kopitar: To je težko pogoltniti, fantom nisem rekel nič

Za Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings onstran Atlantika v severnoameriški ligi NHL je konec sezone. Kralji so v prvem krogu končnice sinoči s 4:6 izgubili proti Edmonton Oilers, ki so s skupnim izidom 4:2 v zmagah napredovali v konferenčni polfinale. Kopitar je po tekmi dejal, da takšen poraz, po dobri sezoni še nekoliko bolj boli.

»Ta poraz je težko pogoltniti. Po takšni sezoni, ki jo je ta skupina fantov v slačilnici imela, je zelo frustrirajoče. Takšen poraz boli še nekoliko bolj,« je za LA Kings Insider po zadnji tekmi sezone dejal slovenski hokejski as.

Na zadnji tekmi sezone je 37-letni Hrušičan v nekaj manj kot 20 minutah na ledu dosegel četrti gol za kralje 55 sekund pred iztekom časa in tako še vlil nekaj upanja navijačem Los Angelesa. A dve sekundi pred koncem je tekmo z golom na prazen gol odločil Connor Brown.

Kralji so zapravili prednost z 2:0 v zmagah. FOTO: Leila Devlin/AFP

Kralji, ki so redni del sezone sklenili na drugem mestu v pacifiški diviziji, so uvodno serijo končnice proti kanadskim tekmecem dobro začeli z dvema zmagama, vse preostale štiri dvoboje pa so nato dobili Naftarji. Edmonton je Los Angeles v prvem krogu končnice izločil že četrto sezono zapored.

»Seveda je dobro, ko prideš v končnico s prednostjo domačega terena in imaš dober začetek po uvodnih dveh zmagah. Potem pa nismo zmogli tekem več pripeljati do konca in to nas je na koncu stalo,« je nadaljeval kapetan kraljev.

Sinoči je dosegel še drugi gol v letošnji končnici in prispeval deveto točko (še sedem podaj). Skupno ima v karieri 89 točk v tekmah končnice (27 golov, 62 podaj). V rednem delu letošnje sezone je na 81 tekmah dosegel 67 točk (21 golov in 46 podaj).

Ekipo iz mesta angelov je v letošnji sezoni zaznamovala predvsem mentaliteta boriti se do konca: »To je bilo prisotno skozi celo sezono. To je karakter te skupine, nikoli se ne predati. Ni bilo veliko tekem v sezoni, kjer bi se. Tudi če nismo imeli pravega večera, smo se z borbeno in ekipno igro vrnili. Danes ni bilo nič drugače, prizadevali in borili smo se, a se ni izšlo.«

»Lahko bi izpostavili tretjo tekmo, četrto bi morali zagotovo dobiti. Potem bi tudi serija bila povsem drugačna, če bi se domov vrnili z vodstvom 3:1 in ne z izidom 2:2. Ampak, kaj bi bilo, če bi bilo ...,« je o borbenem duhu ekipe še dodal Kopitar.

Kopitar je končal sezono. FOTO: Perry Nelson/Reuters

Tako kot glavni trener Jim Hiller je bil tudi Kopitar mnenja, da so si kralji pripravili lepo število priložnosti. »Priložnosti so bile, a jih enostavno nismo izkoristili. Vse zasluge njihovemu vratarju, ki je imel nekaj dobrih obramb. Pohvale tudi njihovi ekipi, ki so nam v zadnjih tekmah s trdno obrambo onemogočale priložnosti. Borili smo se, a bili prekratki.«

Kopitar v ligi NHL in pri Los Angelesu igra že vse od nabora lige leta 2005. Celotno kariero je preživel pri kraljih in z njimi dvakrat osvojil Stanleyjev pokal v letih 2012 in 2014.

Kljub dolgoletnim izkušnjam in kapetanskim stažem pa svojih soigralcev po izpadu iz končnice še ni moril s spodbudnimi besedami. »Ničesar jim še nisem rekel. Verjamem, da se bomo v naslednjih nekaj dneh dobili in pogovorili o zadevah,« je še zaključil Kopitar.