Prva ekipa lige NHL drsa po tankem ledu (VIDEO)

Hokejisti St. Louis Blues so v šesti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL na domačem ledu s 5:2 premagali Winnipeg Jets. Izid v seriji na štiri zmage je zdaj poravnan na 3:3.

Winnipeg, zmagovalec centralne skupine in v rednem delu tudi najuspešnejša ekipa lige, je po uvodnih dveh tekmah prvega kroga končnice že imel prednost z 2:0. St. Louis se je vrnil in izenačil na 2:2, kanadska zasedba je nato izkoristila domači teren za vodstvo 3:2, a je St. Louis serijo podaljšal do sedme tekme.

St. Louis si je pred domačimi navijači zmago zagotovil po izjemnih nekaj manj kot petih minutah in pol v drugi tretjini, ko je Winnipegu nasul kar štiri zadetke in pobegnil na 5:1.

Gostujoči vratar Connor Hellebuyck je bil še na tretji tekmi v St. Louisu zamenjan, potem ko je prejel pet golov iz 23 strelov. V zaključku sklepne tretjine ga je zamenjal Eric Comrie.

Phil Broberg in Aleksej Toropčenko sta dosegla po gol in podajo, Jordan Binnington je zbral 21 obramb za St. Louis. Ta je slavil še na 15. zaporedni domači tekmi, niz, ki se vleče že od 23. februarja. Cole Perfetti in Nino Niederreiter sta zadela pri kanadski ekipi.

Odločilna sedma tekma bo iz nedelje na ponedeljek po slovenskem času v Winnipegu. Zmagovalec serije bo v konferenčnem polfinalu na zahodu igral proti zmagovalcu še edine preostale serije, ki se je zavlekla do sedmih tekem med Dallasom in Coloradom.

Liga NHL, prvi krog končnice:

zahodna konferenca:

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 5:2 (izid v seriji 3:3)