Po Dončiću izpadel še Kopitar

Dan zatem, ko je sezono sklenil košarkarski as Luka Dončić, je enako usodo doživel tudi njegov rojak iz Los Angelesa Anže Kopitar. Hokejisti LA Kings so izgubili tudi šesto tekmo končnice za Stanleyjev pokal v NHL. S 6:4 so bili boljši Edmonton Oilers, ki so po uvodnih dveh porazih dobili naslednje štiri tekme in v seriji zmagali s 4:0. Kapetan Kopitar je minuto pred koncem z golom znižal zaostanek na 4:5, toda Naftarji so zatem zadeli v prazno mrežo in zapečatili usodo Kraljev. Za slednje je Edmonton postal prava nočna mora, saj jih je na prvi stopnički končnice izločil že četrto leto zapored.

Kopitar je v 19:58 minute na ledu dosegel četrti gol za kralje ob koncu zadnje tretjine, znižal sicer na 4:5 in vlil še nekaj upanja navijačem Los Angelesa. Dve sekundi pred koncem dvoboja pa je na veselje domačih privržencev tekmo odločil Connor Brown.

Na preostalih tekmah so si napredovanje na zahodu priigrali tudi Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so po zmagi s 3:2 nad Minnesoto Wild napredovali s 4:2 v zmagah.

S takšnim izkupičkom so na vzhodu v konferenčni polfinale napredovali tudi Toronto Maple Leafs, ki so na šesti tekmi kanadskega obračuna s 4:2 premagali senatorje iz Ottawe.

Hokejisti Colorado Avalanche so po zmagi s 7:4 nad Dallas Stars serijo poravnali na 3:3 v zmagah in izsilili odločilno sedmo tekmo.

Izidi:

Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 2:4 (naprej Toronto s 4:2)

Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 2:3 (naprej Vegas s 4:2)

Colorado Avalanche – Dallas Stars 7:4 (izid v seriji je izenačen na 3:3)

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 6:4 (naprej Edmonton s 4:2)