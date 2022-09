Darja Kapš na vrhu ŠZS nasledila Milana Brgleza

Vodenje je po sklepu upravnega odbora in statutu zveze do volitev, ki bodo marca prihodnje leto, prevzela Darja Kapš, nekdanja šahistka in dosedanja podpredsednica Šahovske zveze Slovenije (ŠZS). Svet stranke Gibanje Svoboda je v četrtek sklenil podpreti evropskega poslanca Milana Brgleza pri njegovi kandidaturi za predsednika republike. Brglez, sicer član Socialnih demokratov, je v zadnjih dneh odstopil s funkcij v tej stranki.

V njegovem mandatu na čelu ŠZS je Slovenija med drugim pripravila dve veliki tekmovanji. Med 27. marcem in 6. aprilom so Terme Čatež v Brežicah gostile posamično prvenstvo Evrope, na istem prizorišču je bilo med 12. in 21. novembrom lani ekipno EP. To sta bili največji šahovski tekmovanji pri nas po po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu, izpeljali pa so ju ob pohvalah udeležencev v času epidemije novega koronavirusa.

Brglez, dolgoletni profesor na fakulteti za družbene vede in predstojnik katedre za mednarodne odnose, je že v svojem prvem poslanskem mandatu med letoma 2014 in 2018 postal predsednik državnega zbora. Predsednik ŠZS je bil od 30. marca 2019, ko je na volilnem občnem zboru v Ljubljani na tajnem glasovanju dobil več glasov kot njegov tekmec, finančnik Sašo Čačič.

Darja Kapš je prva Slovenka, ki je osvojila naziv šahovske velemojstrice, bila je tudi podpredsednica organizacijskega odbora obeh EP v Sloveniji, njene prispevke o aktualnih dogodkih v svetu šaha pa lahko redno prebirate tudi v našem časopisu.