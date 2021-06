Darko Jorgić končal niz slovenskih nastopov v Varšavi

Evropsko prvenstvo za posameznike in dvojice v namiznem tenisu v Varšavi se je za slovenske predstavnike končalo peti dan tekmovanja, ko sta morala Darko Jorgić in Hrvat Tomislav Pucar v četrtfinalu igre dvojic priznati premoč Portugalcema Tiagu Apoloniu in Joau Monteiru, ki sta zmagala s 3:1 (-5, 9, 6, 9) in že osvojila najmanj bronasto kolajno.



Jorgić in Pucar sta na poti do četrtfinala izločila druga nosilca, Nemca Tima Bolla in Patricka Franzisko, v drugem krogu pa sta bila boljša tudi od Švedov Jona Perssona in Antona Kallberga. Toda v četrtfinalu sta naletela na uigrana Apolonia in Monteira. Slovensko-hrvaška dvojica je prvi niz sicer brez večjih težav dobila, v nadaljevanju pa sta Portugalca prevzela vajeti igre v svoje roke, bila bolj zbrana v končnicah nizov in zasluženo prišla do zmage.

Upa, da bo v Tokiu bolje

»Vsekakor sem od EP pričakoval več, ampak očitno sem še premlad, da bi lahko dobil pomembnejše dvoboje. Res je, da sem imel tako v posamični konkurenci kot v igri dvojic zahteven žreb, ampak to ni in ne sme biti izgovor. Danes sva imela s Tomislavom vse v svojih rokah, toda po prvem nizu sva naredila preveč lahkih napak. Upam, da bo forma za OI v Tokiu boljša, do odhoda na Japonsko pa bom moral delati predvsem na odpravljanju napak, ki so se pojavile v tem tednu,« je svoj nastop ocenil Jorgić.



Najboljša slovenska uvrstitev na tem EP je prav Jorgićeva v četrtfinalu v igri dvojic, medtem ko sta morala Deni Kožul in Bojan Tokić zaradi bolezni slovenskega prvaka svoj dvoboj predati že v kvalifikacijah. Kožul je tako ostal tudi brez nastopa v repešažu, v skupini pa je osvojil drugo mesto, medtem ko je moral Tokić v drugem krogu zaradi poškodbe zapestja predati dvoboj Nemcu Ruwenu Filusu. Praznih rok je v drugem krogu proti Švedu Antonu Kallbergu ostal tudi Jorgić.

