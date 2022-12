Delo OKS govori samo zase in je pravi vzor

V nadaljevanju preberite:

Danes bo volilna seja skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije, na kateri se bo izvedelo, kdo bo novi predsednik vrhovne športne organizacije pri nas. James Macleod je direktor nacionalnih olimpijskih komitejev pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, torej pozna vse nacionalne OK in delegate. Britanec je po vplivu drugi do tretji človek MOK, torej pozna tudi slovenske zadeve. O njih se je razgovoril v posebnem intervjuju.