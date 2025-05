Diandra poskrbela za veselje v slovenskem taboru

Za veliko veselje v slovenskem zastopstvu v karateju je za konec evropskega prvenstva v Jerevanu poskrbela Diandra Bekčić, ki je v parakatah zablestela z novo kolajno. Članica velenjskega kluba se je izkazala s srebrnim odličjem.

Bekčićeva, ki je obogatila svojo zbirko žlahtnih kovin, je morala z oceno 37,60 v velikem priznati premoč hrvaški parakarateistki Danieli Topić, ki je slavila zmago z 38,80 točke, Na ta način je osvojila naslov evropske prvakinje.

Med preostalimi našimi karateisti je na prvenstvu stare celine v glavnem mestu Armenije najvišje posegla Hana Debeljak, ki je v športnih bojih zasedla deveto mesto v kategoriji do 61 kilogramov. Skupaj s klubskima in reprezentančnima kolegicama Elizabeto Molnar in Zalo Mario Žibret je članica KK Ljubljana v ekipnih bojih je Slovenijo popeljala v osmino finala, v kateri je naša trojica z 1:2 izgubila s Srbijo.