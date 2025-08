Boj za bron je pri Slovencih pustil grenak priokus

Slovenski odbojkarji so se v soboto dobro borili, a na koncu priznali premoč Italijanom v polfinalu. Podobno usodo so doživeli tudi proti Brazilcem, tekmo za tretje mesto so dobro odprli in povedli z 1:0, nato pa izgubili s 3:1 in ligo narodov končali na četrtem mestu. Raven slovenske igre predvsem v drugi polovici tretjega in v četrtem nizu ni bila dovolj visoka, da bi prvo reprezentančno tekmovanje poletja zaključili s kolajno. Četrto mesto je lep rezultat, a grenak priokus ostaja, Brazilija je bila tokrat premagljiv nasprotnik.

Slovenija - Brazillija 1:3

1. niz: 25:23

Na dvoboju Slovenije in Brazilije ni bilo izrazitega favorita in to se je tudi poznalo na začetku tekme. Obe moštvi sta bili nekoliko nervozni, izid pa večji del prvega niza izenačen. Slovenci so dobro ustavili učinkovitega korektorja Alana, v napeti končnici se je niz prelomil pri 22:22, ko je Tonček Štern zahteval sodniški pregled zaradi dotika v bloku Flavia in bil uspešen. Brazilci so še izenačili na 23, nato je Adriano poslal servis v mrežo, Rok Možič pa z udarcem v blok in nato v avt zaključil niz za prvi korak na poti k bronu.

2. niz: 20:25

Izgubljena končnica je še nekoliko podžgala visoke in močne Brazilce, ki so hitro prišli v vodstvo s tremi točkami prednosti. Slovenija se je dvakrat izkopala iz luknje in ujela priključek, razjezil jih je tudi bolgarski sodnik Ivanov, a so pri 18:17 še bili v igri za zmago v drugem nizu. Po treh zgrešenih udarcih je Fabio Soli že na začetku niza na klop potegnil Tončka Šterna in dal priložnost Niku Mujanoviću, tudi on je imel težave z razigranim brazilskim blokom. Ko je Brazilija ušla na 23:19, je za zadnje točke Soli na igrišče poslal še Nejca Najdiča, Brazilija pa je niz brez težav pripeljala do konca. V tretjem se tekma začenja znova.

3. niz: 23:25

Slovenija je zapravila veliko priložnost. Večji del niza so igrali bolje kot Brazilija, ne popolno, a kljub temu dovolj dobro, da so povedli z 8:3 in 10:5, preden se je Brazilija vrnila v igro. Z nekaj zgrešenimi servisi so tekmeci Slovencem znova prepustili vodstvo, v igro se je vrnil Tonček Štern in udarna postava je povedla z 18:16. Nato je v ospredje stopil Darlan in dvakrat udaril od slovenskega bloka v avt, niz pa je končal z asom za 25:23. Zdaj Slovenija potrebuje dva zaporedna niza, kaj lahko bi tudi slovenski odbojkarji vodili z 2:1.

4. niz: 19:25

Začetek dober, nadaljevanje zelo slabo. Tako bi lahko povzeli četrti niz tekme, v katerem so Slovenci še povedli z 11:10, to pa je bilo tudi zadnjič, ko so bili na tekmi z Brazilijo resno v igri za zmago. Tekmeci so z dobrim vodenjem igre Fernanda brez težav iskali luknje v slovenski obrambi, kjer sprejem ni deloval tako, kot bi moral, posledično so bile tudi žoge v napadu težke. Manjkal je razpoloženi korektor, Možič (19 točk) vsega ni zmogel sam in ko je Brazilija ušla na 16:11, je bilo tekme bolj kot ne konec. Slovencem se je bron v ligi narodov še tretjič izmuznil, tudi četrto mesto pa je velik uspeh mladega moštva.