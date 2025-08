Slovenci izpolnili selektorjevo željo, jutri v boj za bron

Ko je Italija pred 14 dnevi v Stožicah s 3:0 premagala Slovenijo, je Fabio Soli pohvalil svoje varovance in jim ob tem zabičal, da morajo naslednjič osvojiti vsaj niz. Slovenci so ga v Ningboju poslušali, na začetku tekme so se odlično kosali z razigranimi svetovnimi prvaki, dobili so drugi niz, nato pa niso več imeli odgovora na italijansko ekipo, ki je igrala odlično. Slavili so s 3:1 in bodo igrali v velikem finalu, Slovenija se bo jutri pomerila za bron.

Italijani so tekmo odprli dobro, Slovenci pa so tokrat našli odgovor na njihovo igro. Držali so priključek, borili so se bolje kot v Stožicah, čeprav je Italija v Ningbo prišla s popolno postavo, tudi z Danielejem Lavio in Yurijem Romanom, ki je na priložnost čakal na klopi. Do 17:17 so Slovenci zdržali z Italijani, nato so zahodni sosedje pritisnili z blokom in ušli na 21:17, v končnici pa Slovenija ni več našla poti v igro. Niz je z asom za 24:21 zapečatil Romano.

FOTO: Leon Vidic

Brezhibna predstava Michieletta

A to Slovencev ni zmedlo, prej nasprotno. Dobili so potrditev, da lahko enakovredno igrajo s favoriti in še nekoliko bolj so pritisnili. Italija je v prvem nizu naredila le pet neizsiljenih napak, v drugem so se vrnili na "normalno" raven in Slovenija je ušla. Ob vodstvu z 20:14 se je niz zdel odločen, a je Italija še dvakrat zagrozila, pri 20:17 in 23:21 pa je žoga vendarle končala v italijanskem polju in tako želeni niz je bil slovenski.

V tretjem nizu se je ponovila zgodba iz prvega. Slovenija je do končnice vztrajala ob boku Italijanov, pri katerih je Gallasso zamenjal Anzanija in se odlično odrezal na položaju centra, prvo ime je bil še naprej Alessandro Michieletto. Vse težke žoge je visoki italijanski sprejemalec rutinirano spravil na slovenska tla, do konca tretjega niza (Italija ga je dobila s 25:21) je zbral težko verjetnih 23 točk.

FOTO: Leon Vidic

Jutri ob 9. uri za bron

Četrti in hkrati zadnji niz je prinesel nadaljevanje že videnega, Italijani so bili predvsem v drugem nizu v krču, po vodstvu z 2:1 so se sprostili. Slovenci so naredili kakšno napako na servisu preveč, a jim je v boju s tako razpoloženimi svetovnimi prvaki težko kaj očitati. Italija je tokrat res igrala vrhunsko odbojko, do 10:10 so Slovenci še bili zraven, nato je Italija ušla na 16:11 in prednost mirno zadržala do zaključka niza in srečanja. K zmagi je Michieletto na koncu prispeval 16 točk. Rok Možič je bil pri Sloveniji najboljši s 14 točkami.

Italija bo jutri ob 13. uri prvič igrala v finalu, Slovenija gre ob 9. uri še tretjič v lov za bronom v malem finalu. Nasprotnika bodo dobili zgodaj popoldne, v drugem polfinalu se bosta pomerili Poljska in Brazilija.