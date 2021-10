Drugo leto 10 milijonov evrov za šport

Fundacija za šport (FŠO) bo v petek objavila razpis za sofinanciranje športnih programov ter za gradnjo in obnovo športnih objektov za naslednje leto v višini 10 milijonov evrov, rok za oddajo vlog pa je 29. november.

Predsednik sveta FŠO Aleš Remih je ob predstavitvi razpisa še ocenil, da lahko predlog novele zakona o igrah na srečo, ki je v obravnavi v državnem zboru, negativno vpliva na višino zbranih sredstev iz koncesijskih dajatev od iger na srečo in s tem ogroža stabilnost financiranja FŠO in posledično športnih organizacij.

Aleš Remih je zadovoljen s povečanjem količine denarja za šport. FOTO: NK Bravo

Remih je izpostavil, da zaradi dobrega dela Športne loterije in Loterije Slovenija, ki predstavljata 90 odstotkov proračuna FŠO, v zadnjih štirih letih spet raste višina razpisanih sredstev. »Pred tem je padla predvsem zaradi uvedbe desetodstotnega davka na srečke, ki je bil leta 2013 sprejet kot krizni davek, a ni bil nikoli ukinjen, zaradi tega pa je FŠO od leta 2013 do 2018 izgubila 9,5 milijona evrov,« je navedel Remih.

Za letos je FŠO športu razdelila 9,5 milijona evrov, kar je 12 odstotkov več od razpisa za 2020, za pol milijona pa bo več tudi denarja za naslednje leto. Od tega bo za športne programe v 2022 na voljo okrog 5,7 milijona evrov, za razvojne dejavnosti dober milijon, za organiziranost 200.000, za športne prireditve in promocijo športa 550.000, za družbeno in okoljsko odgovornost 76.000, za športne objekte pa 2,4 milijona evrov, slednje v dveletnem obdobju do leta 2023.

FŠO predstavlja pomemben del financiranja slovenskega športa.

»Veseli nas, da smo v razpisu za leto 2022 lahko namenili več sredstev kot lansko leto. Razloga za to sta dva. Eden od teh, sicer manjši, je, da zaradi zaprtja države v letošnjem letu vsi programi niso bili izvedeni. Sredstva, ki niso bila počrpana, so se prenesla v razpis za leto 2022. Drugi, ki je pomembnejši, pa je višina prejetih koncesij. Z dobrim delom v obeh loterijah je zagotovljena stabilnost delovanja FŠO. To dokazuje tudi trend naraščanja vsakoletnih razpisanih sredstev v zadnjih štirih razpisih,« je izpostavil Remih.