Ducati zanesljivo opravil s konkurenco v Mugellu

Tovarniška ekipa Ducatija je na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP v Mugellu slavila dvojno zmago. Slavil je svetovni prvak Italijan Francesco Bagnaia, drugi je bil njegov rojak Enea Bastianini, tretji pa vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Bagnaia je tako v domačem Mugellu slavil dvojno zmago, saj je bil najboljši tudi v sobotnem sprintu. Ker je Martin tam ostal brez točk, je zdaj razlika v SP med njima le še 18 točk.

Bagnaia je vodil od starta do cilja, v boju za drugo in tretje mesto pa so bili Bastianini, Martin in Španec Marc Marquez (Ducati Gresini). Bastianini je bil še pet krogov pred koncem četrti, a je potem prehitel Marqueza in v zadnjem ovinku še Martina.

Nekdanji svetovni prvak se počuti vse bolje

Večji del dirke dvomov o zmagovalcu ni bilo. Bagnaia je dobro začel in tovarniški Ducati – tokrat sta z Bastianinijem vozila motocikla v neznačilno modri barvni kombinaciji - takoj spravil na prvo mesto. Tudi za njim se dolgo časa ni dogajalo nič posebej razburljivega, saj je bil vrstni red enak, drugi je bil Martin, tretji Bastianini. A se je Marquez na četrtem mestu polčasi približeval in v 18. krogu je imel dovolj prostora za uspešen napad na Italijana.

Navijači so pozdravili zmago svojega ljubljenca. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Nekdanji svetovni prvak, ki se po selitvi k poltovarniški zasedbi Ducatija na tem motociklu počuti vse bolje, pa se ni mogel prav dolgo veseliti stopničk ali pa morda načrtovati napada še na drugo mesto. Bastianini se je namreč vračal in v 22. krogu izpeljal povratni napad, ki je Marqueza spet potisnil na četrto mesto.

Bastianini pa se ni zadovoljil samo z ubranjenim tretjim mestom; v zadnjem krogu je izkoristil nepazljivost Martina in ga prehitel tik pred ciljem, na ta način pa tudi nekoliko pomagal sotekmovalcu v tovarniški ekipi, saj je Martin izgubil nekaj točk v SP.

»Slabe volje sem zaradi razpleta v zadnjem krogu. Bagnaia je imel res oster ritem, videl sem, da ga ne bom mogel ujeti. Zadovoljil sem se z drugim mestom, a nisem bil dovolj pozoren in zato nisem mogel odbiti napada Bastianinija,« je za prireditelje dirke povedal razočarani Martin. Bolje volje je bil Bastianini. »Za mano je težko obdobje, ampak tokrat je šlo vse po načrtih. Ko me je Marc prehitel, sem si rekel 'zdaj pa dovolj' in šel na polno. Na koncu sem videl, da je dosegljivo tudi drugo mesto.«

Francesco Bagnaia FOTO: Marco Bertorello/AFP

Bagnaia je po slabšem obdobju, ko je Martin prevladoval, spet bližje zmagovalni formi iz prejšnje sezone. Z dvojčkom v domačem Mugellu, kjer so številni Ducatijevi privrženci pripravili lepo vzdušje, pa je bil tudi nadvse zadovoljen. »Ni bilo lahko, a sem na startu ubral pravo zunanjo linijo. Potem pa samo še narekoval ritem. Konec tedna je bil fantastičen, sijajno delo smo opravili, hvala vsem v ekipi. Hvala, Italija, hvala, Mugello,« je potem, ko je odpeljal častni krog z italijansko zastavo v rokah, dejal Bagnaia.

Naslednja postaja na Nizozemskem 30. junija

Martin ima v seštevku SP zdaj 171 točk, Bagnaia pa 153. Tretji je Marquez s 136. V šibkejših razredih sta šli zmagi v ZDA in Kolumbijo. V moto2 je slavil Američan Joe Roberts pred Špancema Manuelom Gonzalezom in Alonsom Lopezom, v moto3 pa Kolumbijec David Alonso pred Špancem Ivanom Ortolo in Nizozemcem Collinom Veijerjem. V SP so zdaj pred dirkači štirje tedni premora, saj bo naslednja postaja na Nizozemskem na vrsti 30. junija.