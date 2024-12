Ecclestone noče zbirke dirkalnikov prepustiti 46 let mlajši ženi

Dolgoletni šef formule 1 Bernie Ecclestone se je odločil prodati svojo zbirko dirkalnikov, ki jo ocenjujejo na neverjetnih pol milijarde funtov (600 milijonov evrov). Zbirka zajema obdobje 70 let in vključuje avtomobile nekdanjih svetovnih prvakov, kot so Michael Schumacher, Niki Lauda in Nelson Piquet. Največ vredni primerki so ferrariji.

Ecclestone je leta 2017 komercialne pravice za F1 prodal ameriški firmi Liberty Media, ki panogo vodi zdaj. Lani je moral plačati 800 milijonov evrov, da se je izognil zaporni kazni, ker ni prijavil premoženja v tujini. Toda motiv za prodajo kolekcije ni bil denar, je zatrdil za časnik Telegraph.

»Avtomobilom želim dati nov dom, preden umrem. Zato sem se odločil za prodajo,« je dejal Ecclestone, ki je pred časom dopolnil 94 let. Leta 2009 se je ločil od Slavice Ecclestone, ki je prejela več kot milijardo evrov. Leta 2012 se je poročil s 46 let mlajšo Fabiano Flosi, ki mu je leta 2020 rodila sina. Ecclestone je tako eden najstarejših znanih očetov.

»Rad bi vedel, kam gredo moji avtomobili, da se s tem ne bo ukvarjala žena, ko me ne bo več. Zbiram jih že več kot 50 let in vedno sem kupil najboljši model. Mnogi zbirajo prestižne športne avtomobile, meni pa so ljubši pravi dirkalniki formule 1. Ta je vrhunec motošporta, zato so ti dirkalniki vredni več od katerih koli drugih. V njih je zgodovina,« še pravi Ecclestone.