En teden je dovolj, da se vam odpre boljše življenje

V nadaljevanju preberite:

Dr. Gregor Starc, izredni profesor na Fakulteti za šport, je bil ob kolegih Gregorju Juraku in nedavno umrlem Janku Strelu v času najhujše epidemije covida-19 med najglasnejšimi strokovnjaki na področju športne vzgoje, ki so opozarjali, da zapiranje šol, igrišč in telovadnic naredi več škode kot koristi za slovenske otroke. Trditve so podkrepili z dokazi, po katerih se je zaradi pomanjkanja aktivnosti drastično zmanjšala gibalna sposobnost otrok, zelo pa se je povečal delež šolarjev s povečano telesno težo. Virus nas je z razmahom dela od doma prikoval pred računalnike in zato je bil teden evropskega športa, ki se je začel na dan slovenskega športa 23. septembra, in se bo končal 30. t. m., pravšnja priložnost za pogovor z enim najbolj vnetih zagovornikov gibanja in zdravega načina življenja.