Epilog drame v Abu Dabiju: FIA zamenjala direktorja dirk F1

Michael Masi bo ostal v tekmovanju, a bo imel v prihodnje drugačno funkcijo, je pojasnila krovna avtomobilistična zveza Fia.

»Michael Masi, ki je zadnja tri leta opravljal zelo zahtevno nalogo, ko je prevzel položaj Charlieja Whitinga, bo dobil novo delovno mesto znotraj Fie,« je v četrtek sporočil predsednik Fie Mohamed Ben Sulajem.

Masi je postal tarča številnih kritik po zadnji lanski dirki v Abu Dabiju. Po njegovi odločitvi, da lahko za krog zaostali dirkači prehitijo takrat vodilnega Lewisa Hamiltona, kar je pomenilo, da je, ko je s steze zapeljal varnostni avto, tik za Britancem znašel Max Verstappen. Nizozemec je pred tem zamenjal pnevmatike in s svežimi nato brez težav v zadnjem krogu prehitel tekmeca, s tem pa je tudi prišel do zmage in naslova svetovnega prvaka.

Za zdaj se bosta na mestu direktorja dirk izmenjavala Eduardo Freitas in Niels Wittich, je sporočila Fia. Zamenjava direktorja je sicer le del sistemskih sprememb v tekmovanju pred novo sezono, med drugim bodo uvedli tudi virtualno nadzorno sobo med dirko, pa tudi omejili radijsko komunikacijo med ekipami in vodstvom dirke.

Preveliki pritiski

Tudi to je bila namreč ob koncu lanske sezone ena od spornih tem v formuli 1, saj naj bi člani moštev preveč pritiskali na vodstvo tekmovanja, pri Mercedesu so bili prepričani, da je Masi lani v Abu Dabiju spremenil prvotno odločitev prav zaradi pritiskov tekmecev iz Red Bulla.

»Virtualna nadzorna soba bo v pomoč direktorju dirke pri odločitvah, to bo podoben sistem kot var v nogometu, sistem bo deloval v pisarni izven dirkališča,« je eno od novosti pojasnil predsednik Fie in dodal: »Neposrednih radijskih komunikacij, ki so bile na voljo v televizijskem prenosu, ne bo več zaradi zmanjševanja pritiska na direktorja dirke.«