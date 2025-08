Eva Alina Hočevar do nove zlate lovorike

V slovenskem kajakaškem taboru se veselijo prve kolajne na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu. Z njo je navdušila kajakašica Eva Alina Hočevar, ki je bila najboljša v finalu do 23 let.

Vrhunska ljubljanska slalomistka na Soči nadaljuje odlične nastope v letošnji sezoni 2025. Za novo kolajno je poskrbela z brezhibnim veslanjem, s katerim je najbližjo zasledovalko, Italijanko Lucio Pistoni, prehitela za 1,85 sekunde. Bronasto odličje si je priborila Čehinja Lucie Nesnidalova, ki je zaostala za dve sekundi in desetinko.

To je za Evo Alino Hočevar že tretja zlata lovorika na prvenstvih stare celine do 23 let. Lani je bila najboljša v kanuju, leta 2022 pa v kajakaškem krosu. Z novim uspehom je le še potrdila vrhunsko pripravljenost; na nedavnem svetovnem prvenstvu do 23 let v Franciji je osvojila naslov najboljše v kajaku, v kanuju pa je bila tretja. V letošnji sezoni je že dvakrat stala na zmagovalnem odru tudi na tekmah za svetovni pokal. V Španiji je bila v posamičnem kajakaškem krosu tretja, v kanuju pa je v Pragi osvojila drugo mesto.

Lan Tominc je v finalu zasedel šesto mesto. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Lan Tominc v finalu šesti

Le eno mesto je od uvrstitve v finale kajakašic do 23 let ločilo Saro Belingar, ki je s polfinalnim nastopom opravila brez kazenskih sekund, napredovanje pa se ji je izmuznilo za 27 stotink, tako da je na koncu zasedla 13. mesto. Naja Pinterič je pristala na 23. mestu.

V finalu kajakašev do 23 let, vanj se je uvrstil s četrtim časom polfinala, je veslal Celjan Lan Tominc in z dotikom na koncu zasedel šesto mesto s šestimi sekundami zaostanka za novim evropskim prvakom med mlajšimi člani – Francozom Martinom Cornujem. Najbolj se mu je približal Italijan Gabriele Grimandi, ki je zaostal za dve sekundi in pol, bronasto kolajno pa si je priveslal Nemec Enrico Dietz. V polfinalu je tekmoval še en slovenski reprezentant, in sicer Jan Ločnikar, ki je prvenstvo sklenil na 16. mestu.

Član domačega kluba Soških elektrarn Tjaš Velikonja je bil edini slovenski finalist med kajakaši v mladinski konkurenci. V polfinalu je bil peti, v odločilnem nastopu pa je z dvema dotikoma in štirimi kazenskimi sekundami zasedel deseto mesto. Zmagal je Španec Faust Clotet Juanmarti, drugi je bil Italijan Daniele Romano, tretji pa Čeh Michal Kopeček. V polfinalu mladincev je ljubljanski kajakaš Jan Jančar zasedel 16. mesto, Tadej Tilinger pa je pristal na 27. mestu.

Med mladinkami je bila izjemno blizu finalu Lea Senica, ki je končala na 13. mestu, za finalom pa zaostala za vsega eno mesto oziroma 27 stotink. Kajakašica domačega kluba Živa Kodelja je krstni nastop na mladinskih evropskih prvenstvih sklenila na 25. mestu. Mladinska evropska prvakinja je postala Slovakinja Karolina Abrahamova, druga je bila Britanka Arina Kontchakov, tretja pa Čehinja Marketa Hojdova.

Jutri se bo prvenstvo stare celine za mladince in mlajše člane nadaljevalo s polfinalnimi in finalnimi tekmami v kanuju.