Do sebe sva tako stroga, da to ni treba biti še očetu

Kaj sta vrhunska slovenska slalomista na divjih vodah Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar, ki kljub mladosti sodita med najboljše kajakaše in kanuiste na svetu, v daljšem in zelo zanimivem skupnem intervjuju za Delo povedala drug o drugem, njuni (medsebojni) tekmovalnosti, svojih začetkih, kako gledata na svojega očeta Simeona Hočevarja, nekdanjega vrhunskega kanuista, ki nad kariero svojih otrok bedi kot trener, glede česa se zbadajo med seboj, kako sta zadovoljna z letošnjo sezono, kakšno oceno bi si dala za nastope, kako sta doživela olimpijske igre v Parizu, kako komentirata sodniške odločitve, ki so dvignile obilo prahu, na kaj sta najbolj ponosna, katere so njune prednosti pred tekmeci in tekmicami, kje imata še rezerve, kaj jezi komaj 17-letnega Ljubljančana, do kam segajo njune sanje ...