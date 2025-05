Trojni program Hočevarjev, Kauzer še vedno jezen

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju bo v sredo odpotovala v Pariz, kjer jo na olimpijski progi med 14. in 18. majem čaka nastop na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Cilji naših tekmovalcev so spet visoki, saj si želijo domov prinesti kolajne, ki so na največjih tekmovanjih bolj ali manj postala že stalnica.

V francoski metropoli bo imela slovenska reprezentanca nekaj več orožij kot na olimpijskih igrah, saj lahko na evropskem prvenstvu v vsaki disciplini nastopijo po trije tekmovalci iz posamezne države. Ker ima Slovenija aktualnega evropskega prvaka, bodo v moškem kanuju štartali celo štirje naši reprezentanti. Ob branilcu lovorike Žigi Linu Hočevarju bosta v ekipi še preostala dobitnika kolajn na lanskem evropskem prvenstvu v Tacnu, Benjamin Savšek in Luka Božič, na izbirnih tekmah pa si je mesto v ekipi priboril še Juš Javornik.

»Merim na ubranitev zlate lovorike, moji cilji so namreč vedno najvišji,« od samozavesti kar kipi Hočevar, ki na olimpijskih igrah ni nastopil, tako da proge v Vaires-sur-Marnu ne pozno dobro. A se s tem ne obremenjuje: »Enkrat sem tam že tekmoval, a sem bil slab. Toda zdaj so drugi časi. Za nobeno progo ne bom rekel, da mi bolj ustreza kot druga. Če si dober, si dober na vseh. Nekaj je odvisno le od postavitve.«

Da bo lanski uspeh iz Tacna težko ponoviti, se zavedata izkušenejša člana kanuistične ekipe. »To bo nova tekma na povsem drugačni progi. Mi ne bomo imeli prednosti domačega terena, tokrat jo bodo imeli Francozi. Lani je na njej blestel Nicolas Gestin, a je bil edini Francoz. Tokrat bodo trije. Podatek, da sta me na tekmi v Ivrei premagala četrti in peti po moči v francoski reprezentanci, dobro pove, kako močni so,« vlogo favoritov pripisuje gostiteljem Božič, ki ima sicer na Pariz lepe spomine. Pred dvema letoma je na olimpijski progi s četrtim mestom postal zmagovalec svetovnega pokala.

Podobno razmišlja tudi Savšek, štirikratni evropski prvak v posamični konkurenci in dobitnik 13 odličij z evropskih prvenstev. »Da, Francozi bodo v prednosti, a favoriti ne bodo le oni. Konkurenca je vsako leto močnejša. Sam se zanašam na svojo zbranost in motiviranost na velikih tekmovanjih. Če bo moje veslanje takšno, kot si želim, rezultat ne bo izostal. Bodo pa razlike majhne,« je ocenil Savšek, ki pravi, da je na negativno olimpijsko izkušnjo, ko mu je sodniška odločitev odnesla odličje, že pozabil.

Peter Kauzer še ni prebolel lanskih olimpijskih iger. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Eva Alina Hočevar upa, da bo to njena sezona

Nekoliko bolj po mnenju mnogih nepravična odločitev še vedno jezi kajakaša Petra Kauzerja, a v tem vidi dodatno spodbudo. Prepričan je, da se še vedno lahko kosa z najboljšimi, zato računa na visoko uvrstitev. Po letu brez večjih tekem se v najboljšo konkurenco vrača Martin Srabotnik, tretji član kajakaške ekipe pa bo Hočevar, ki bo imel letos na tekmah trojni program, saj bo nastopal tudi v krosu.

Enako velja za njegovo sestro Evo Alino Hočevar, ki ima na olimpijske igre lepe spomine, vendar upa, da je letos naredila dovolj velik preskok, da se bo lahko potegovala za vrh na vsaki tekmi. »Prejšnja leta sem težko zaznavala napredek, letos pa sem ga. Menim, da sem naredila velik korak naprej in upam, da se bom ustalila v svetovnem vrhu. Doslej nisem bila kot moj brat, ki je lani eksplodiral, moj napredek je bolj postopen. Upam pa, da bo ta sezona moja,« je optimistka Ljubljančanka, ki bo prevzela vlogo prve dame slaloma. Eva Terčelj namreč letos zaradi nosečnosti ne bo tekmovala.

V kajakaški ekipi ji bosta družbo delali Lea in Ajda Novak, v kanuistični Alja Kozorog in Lea Novak, v ekipi za kros pa Ajda Novak in nadarjena Naja Pinterič. V moški ekipi za kros bosta ob Hočevarju še Tine Kancler in Jan Ločnikar.