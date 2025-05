Slovenija dobila novega dobitnika kolajne na velikem tekmovanju

V slovenski kajakaški reprezentanci se na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah na olimpijski progi v Vaires-sur-Marnu veselijo še druge žlahtne kovine. Po srebrnem odličju na ekipni preizkušnji kanuistov si je nekoliko presenetljivo posamično kolajno priveslal še 29-letni Celjan Martin Srabotnik, ki je v kajaku navdušil s tretjim mestom.

Sedmič na evropskih prvenstvih je zmagal nekdanji olimpijski prvak, Čeh Jiri Prskavec, ki je za sekundo in 21 stotink prehitel domačega matadorja Titouana Castrycka, Srabotnik, ki je osvojil svojo prvo posamično odličje na velikih tekmovanjih in 47. slovensko na evropskih prvenstvih, pa je zaostal za sekundo in 88 stotink.

Peter Kauzer se je moral sprijazniti z desetim mestom. FOTO: KZS

Drugi slovenski finalist Peter Kauzer ni izpolnil svojih velikih pričakovanj, saj je storil veliko napako, po kateri ni imel več možnosti za visoko uvrstitev. Na koncu je zasedel deseto mesto.

V ženski konkurenci je svojo tretjo zlato kolajno osvojila prav tako nekdanja olimpijska prvakinja, Nemka Ricarda Funk. Najvišje uvrščena Slovenka Ajda Novak ni ponovila nastopa iz polfinala, v katerem je bila četrta. Po napaki že pri prvih vratcih je na koncu pristala na 11. mestu. Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta izpadla že v polfinalu.

Ajda Novak je pristala na enajstem mestu. FOTO: KZS

Popoldne se bodo za kolajne potegovali še kanuisti.