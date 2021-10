Evans spisal novo poglavje v zgodovini relija po Finski

Rezultati relija za svetovno prvenstvo po Finski:

1. Evans (VB, toyota yaris) 2;19:13,7

2. Tänak (Est, hyundai i20) + 14,1

3. Breen (Irs, hyundai i20) 42,2

4. Lappi (Fin, toyota yaris) 58,8

5. Ogier (Fra, toyota yaris) 2:54,4

6. Greensmith (VB, ford fiesta) 5:02,3

Vrstni red za svetovno prvenstvo (10/12):

1. Ogier (Fra, toyota yaris) 190

2. Evans (VB, toyota yaris) 166

3. Neuville (Bel, hyundai i20) 130

4. Rovanperä (Fin, toyota yaris) 129

5. Tänak (Est, hyundai i20) 128

6. Breen (Irs, hyundai i20) 76

Na reliju po Finski, deseti letošnji dirki za svetovno prvenstvo, se je prvega mesta veselil(toyota yaris). Za 32-letnega Valižana je bila to druga letošnja in skupno peta zmaga na najvišji ravni.Potem ko je uvodni dan ritem na reliju tisočerih jezer narekoval Irec(hyundai i20), se je včeraj v vodstvo prebil Evans. Potem ko je našel želene nastavitve na svoji toyoti yaris, vodilnega položaja ni več izpustil iz svojih rok. Elfyn se je tako v 70-letno zgodovino preizkušenj na Finskem vpisal kot prvi valižanski zmagovalec. V cilju je imel 14,1 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Estoncem(hyundai i 20), na tretjo stopnico odra za najboljše pa se je z zaostankom 42,2 sekunde povzpel Breen.Najvišje uvrščeni domači dirkač je bil, ki je tokrat dobil priložnost v Toyotinem moštvu. Zasedel je nehvaležno četrto mesto, od zmagovalca Evansa pa ga je na koncu ločilo 58,8 sekunde. Branilec naslova svetovnega prvaka, Francoz(toyota yaris), ki je na najboljši poti k osvojitvi osme lovorike, se je moral sprijazniti s petim mestom (+ 2:54,4).Do konca letošnje sezone za svetovno prvenstvo sta le še dva relija, naslednji bo čez dva tedna v Kataloniji in konec novembra v Monzi. Ogier ima kot vodilni pred zadnjima dvema preizkušnjama 24 točk zaloge pred najbližjim zasledovalcem Evansom, medtem ko tretjeuvrščeni Belgijec(hyundai i20), ki je tokrat – tako kot skupno četrtouvrščeni finski adut(toyota yaris) – ostal praznih rok, zaostaja že za 60 točk.