Fabjan na spektakularen način uresničil napoved in izzval slovitega Hrvata

Ljubitelji borilnih športov, ki so dodobra napolnili dvorano v Stožicah, so prišli na svoj račun, saj so na prireditvi Fight Nation Championship (FNC) videli deset bolj ali manj spektakularnih dvobojev. Vrhunske predstave so uprizorili tudi naši slovenski asi z Miranom Fabjanom na čelu.

Slovenski »Rocky« je v težko pričakovanem obračunu po pravilih mešanih borilnih športov (MMA) v težki kategoriji uresničil svojo napoved in za svojo četrto zmago (v profesionalni statistiki ima tudi dva poraza) že po pičlih 47 sekundah s tehničnim nokavtom zlomil odpor Maria Žgele (7 zmag, 3 porazi).

Miran Fabjan si je spet priboril razloge za veselje. FOTO: FNC

Hrvaški tekmec, ki trenira v zagrebškem American Top Teamu, se je sicer odločno zagnal v Fabjana in ga takoj stisnil ob mrežo, toda 38-letni borec iz Branika pri Novi Gorici se je izvil iz njegovega prijema, dvoboj preselil na sredino kletke, kjer je po krajši izmenjavi udarcev z levim krošejem poslal enajst let mlajšega nasprotnika na tla. Z nadaljnjimi udarci je hitro prisilil sodnika, da je prekinil obračun.

Ko je Miran prišel do mikrofona, je v svojem značilnem slogu izzval naslednjega tekmeca – precej bolj slovitega Žgelovega rojaka Darka Stošića (20 zmag, 6 porazov). »Naslednji bo Stošić – v Beogradu!« je zakričal Fabjan in nagovoril svoje navijače na tribunah. »Želim, da se organizirate in da pridete v Beograd. Če vas bo tam tisoč, me nihče ne more premagati,« je poudaril slovenski »Rocky« in pogledal v oči Stošiću.

»Darka spoštujem kot športnika in človeka. Zdaj si bova segla v roke, po tem rokovanju pa bova v vojni,« je dejal izkušeni Primorec in se zahvalil članom puljskega kluba Troja s trenerjem Zelgom Galešićem na čelu. »To je moja družina, ki me je sprejela kot otroka,« je izkazal hvaležnost in se obrnil še k svojim otrokom. »Ob bogu pa so mi najpomembnejši sinovi Dima, Ivan in Dominik. Hvala, fantje!« je še dejal Fabjan.

Bojan Kosednar je potrdil, da še ni za staro šaro. FOTO: FNC

Kosednar: Ni slabo za štiridesetletnika, kajne?

V MMA je bil uspešen tudi Bojan Kosednar (13 zmag, 15 porazov), ki je na veselje navijaške skupine Green Dragons v drugi rundi obračuna do 77 kilogramov strl odpor Srba Aleksandra Jankovića (16 zmag, 1 neodločen izid, 13 porazov). »Ni slabo za štiridesetletnika, kajne? A mi lahko verjamete, da je bila borba zelo težka. Če ne bi bila v Ljubljani in ne bi imel teh navijačev, bi jo najverjetneje kar predal,« je priznal priljubljeni »Želva«.

Na veselje navijačev (v dvorani se je vseh gledalcev zbralo okrog 5000, kar je nov rekord za tovrstne prireditve v Sloveniji) je zmago slavil tudi Uroš Jurišič (do 80 kg), ki je v premiernem (organiziranem dvoboju) z golimi pestmi na naših tleh (če odmislimo gostilniške pretepe) po razburljivih petih rundah po točkah z 48:46, 48:45 in 49:45 premagal Brazilca Joelsona Nascimenta. »Vesel sem, da je bila borba dobra, malo pa sem razočaran nad seboj. Pričakoval sem namreč zmago z nokavtom v prvi rundi, toda moram priznati, da me je tekmec presenetil z odporom,« je po drugi zmagi z golimi pestmi povedal 31-letni Ljubljančan.

Uroš Jurišič je z golimi pestmi premagal Brazilca Joelsona Nascimenta. FOTO: FNC

V velterski kategoriji MMA je nase opozoril tudi obetavni Jan Berus (do 77 kg), ki je z davljenjem v uvodni rundi prisilil k vdaji Srba Jovana Kandića. »Rekel sem, da bo prva runda finiš – to sem tudi naredil. Kdo je naslednji?« je Berus že radoveden, kdo se mu bo postavil po robu v naslednjem dvoboju. Od naših borcev je zmago slavil tudi Dino Suljkanović (do 70 kg), potem ko njegov tekmec Demahmet Sinani iz Kosova pred začetkom druge runde ni več prišel iz svojega kota, pod slovensko zastavo pa je bil uspešen tudi Andres Ramos (do 93 kg), ki je bil že v prvi rundi boljši od Čeha Vladimirja Hajeka.

Jan Berus je z odliko prestal ognjeni krst na spektaklu FNC. FOTO: FNC

Marko Vardjan (do 82 kg) je moral po minuti in šestih sekundah priznati premoč izkušenemu Hrvatu Ivici Truščku, Anže Vujčič (do 77 kg) pa je v uvodni rundi predal dvoboj proti Bolgaru Ibraimu Mandevu. Omeniti kaže še, da je Britanec Jordan Barton (do 66 kg) ubranil šampionski pas združenja FNC, potem ko je po dobrih dveh rundah nokavtiral Izraelca Itaya Tratnerja.