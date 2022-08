Fabjan: Ne vem, če je Tina sklenila kariero in je niti ne sprašujem

Najboljši slovenski judoisti merijo se pripravljajo na oktobrsko svetovno prvenstvo v Uzbekistanu. Tja bo odšlo sedem ali osem predstavnikov vmesne generacije. Športni direktor slovenskih reprezentanc Marjan Fabjan je poudaril, da je po olimpijskih igrah prišlo do menjave generacij: »Vsaj z moje strani tu ni več Tine Trstenjak in Ane Velenšek. To se pravi, da bomo šli brez teh tekmovalk. Kljub temu imamo mlade, ki so bile ves čas v senci njih. So dobro pripravljene in pričakujem, da bo kakšen uspeh.«

Ni pa še povsem jasno, če je Trstenjakova, olimpijska zmagovalka iz Rio de Janeira 2016, sklenila športno pot. Ob tem je Fabjan poudaril: »Z moje strani menim, da je. Ampak še vedno gre rada na blazine in se bori. Meni ne bo nikdar rekla, da je končala. Z moje strani je. Kaj pa je z njene, ne vem in je niti ne sprašujem ...«

Ekipa za SP še ni znana, prvi mož slovenske judoistične stroke pa napoveduje dobro formo Maruše Štangar, Kaje Kajzer in Andreje Leški.