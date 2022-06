Fainova SP odprla s 15. mestom na 400 m prosto

To je bil tudi prvi nastop slovenskih plavalcev na letošnjem SP v plavanju in vodnih športih. Uvrstitev Katje Fain sicer potrjuje kriterije sestavljanja reprezentance, s samim dosežkom pa mariborska olimpijka ne more biti zadovoljna, saj je letos maja na mitingu v Atenah že plavala 4:09,73. A tudi osebni rekord je ne bi približal popoldanskemu nastopu.

Za finale je bil potreben izid 4:06,44. V Sloveniji sta doslej od tega izida hitreje plavali le varovanki nekdanjega radovljiškega trenerja Mihe Potočnika Anja Klinar v letu 2016 in Sara Isaković v šampionskem letu 2008. Razred zase je bila Američanka Katie Ledecky, ki je s 3:59,79 tekmice prehitela za 3,5 sekunde in več.

V nedeljo slovenskih nastopov v Budimpešti ni, udarni dan pa bo na sporedu v ponedeljek. Fainova in Ravenčanka Janja Šegel se bosta predstavili v paradni disciplini 200 m prosto, triglavan Peter John Stevens pa na 50 m prsno.