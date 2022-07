Ferrarijev dirkač je bil čisto iz sebe

Ferrarijev dirkač Carlos Sainz mlajši je kar sijal od sreče, potem ko si je v včerajšnjih kvalifikacijah v Silverstonu sploh prvič privozil najboljši štartni položaj v formuli 1. In to šele v 150. poskusu! Tako se je v zgodovino kraljevskega avtomobilističnega razreda vpisal šele kot drugi Španec po Fernandu Alonsu, ki bo dirko za svetovno prvenstvo začel s prvega mesta.

»Ko so mi sporočili, da sem si zagotovil najboljši štartni položaj, sem bil čisto iz sebe. Če sem iskren, si nisem mislil, da bo moj krog zadostoval za prvo mesto. Nisem ga namreč odpeljal brezhibno,« je priznal Sainz mlajši, ki se je najboljšega štartnega izhodišča veselil toliko bolj, ker ga je dosegel prav v Silverstonu.

»V dirkalniku so me preplavila čustva. Bil sem čisto iz sebe. Da sem prve kvalifikacije dobil prav na tem tradicionalnem dirkališču, ima zame toliko večjo vrednost. Še toliko bolj mi pomeni ta uspeh, ker sem ga dosegel v zares zahtevnih razmerah,« se je veselil 27-letni Španec in pojasnil, da so se zaradi dežja pogoji na stezi vseskozi spreminjali.

Carlos Sainz mlajši in Max Verstappen sta si imela po kvalifikacijah veliko za povedati. FOTO: Justin Tallis/AFP

»Na določenih delih se je nabralo kar precej vode. Poskušal sem ohraniti mirno kri. Bilo je zares težko. Ker so se razmere ves čas spreminjale, je bil vsak krog nova pustolovščina. Nikoli nisi vedel, kaj te bo pričakalo za ovinkom,« je razložil Ferrarijev dirkač, sin dvakratnega svetovnega prvaka v reliju Carlosa Sainza starejšega.

Na današnji dirki, ki se bo začela ob 16. uri po srednjeevropskem času, si bo prizadeval doseči še prvo zmago v formuli 1. To mu bodo poskušali preprečiti zasledovalci; v kvalifikacijah so se mu najbolj približali nizozemski branilec naslova svetovnega prvaka Max Verstappen (Red Bull, + 0,072), monaški ekipni kolega Charles Leclerc (+ 0,315), Mehičan Sergio Perez (Red Bull, + 0,633), domači zvezdnik Lewis Hamilton (Mercedes, + 1,012) itn.