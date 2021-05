Ferrarijeva dirkača najhitrejša v Monte Carlu

V Monte Carlu so izpeljali uvodna prosta treninga formule 1 pred nedeljsko veliko nagrado Monaka. Na prvem je bil najhitrejši Mehičan Sergio Perez (Red Bull), na drugem, ki so ga po trčenju Micka Schumacherja (Haas) prekinili slabih pet minut pred iztekom časa, pa se je na vrhu semaforja rezultatov znašel domači matador Charles Leclerc (Ferrari).



Monaški zvezdnik je s časom 1:11,684 poskrbel za najboljši dosežek dneva, Ferrarijev odličen uvod v enega od vsakoletnih vrhuncev sezone pa je z drugim mestom potrdil Španec Carlos Sainz mlajši (+ 0,112). Branilec naslova svetovnega prvaka Lewis Hamilton (Mercedes, + 0,390) je pristal na tretjem mestu, tik za njim pa sta se uvrstila četrtouvrščeni Niozemec Max Verstappen (Red Bull, + 0,397) in petouvrščeni Finec Valtteri Bottas (Mercedes, + 0,423).



Perez je bil dopoldne najhitrejši z dosežkom 1:12,487, drugi je bil na uvodnem treningu Sainz mlajši (+ 0,119), tretji pa Verstappen (+ 0,161). Hamilton (+ 0,508) je bil za četrtouvrščenim Pierrom Gaslyjem (AlphaTauri, + 0,442) peti.



Kvalifikacije bodo na sporedu v soboto (ob 15. uri), dirka za veliko nagrado Monaka pa se bo v nedeljo prav tako začela ob 15. uri.





