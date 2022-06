Finec odstopil, Estonec na vrh

Estonec Ott Tänak (Hyundai) vodi po polovici hitrostnih preizkušenj današnjega dne na svetovnem prvenstvu v reliju na Sardiniji. V vodstvo se je prebil po odstopu Finca Esapekke Lappija (Toyota), ki je danes na prvi hitrostni preizkušnji doživel nesrečo. Za Estoncem je drugi Irec Craig Breen (Ford) z zaostankom 37 sekund, tretji pa Španec Dani Sordo (Hyundai).

Lappi je bil v vodstvu po predčasno končanem drugem dnevu relija, v petek so morali prireditelji zaradi varnosti oziroma težav pri dostopu do trase odpovedati del načrtovanega programa, danes pa je že zjutraj zdrsnil s ceste, dirkalnik pa je izgubil levo zadnje kolo in dele vzmetenja. Danes so na sporedu še štiri hitrostne preizkušnje, v nedeljo pa se bo reli v okolici Alghera končal še z zadnjimi štirimi brzinci.