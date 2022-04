Finski mladec v okolici Zagreba po finsko dirkaško hladen

Finec Kalle Rovanperä (Toyota) tudi po osmih preizkušnjah drugega dne še vedno vodi na hrvaškem reliju za svetovno prvenstvo. Ima 19,9 sekunde prednosti pred Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai). Enaindvajsetletni Rovanperä, zmagovalec prejšnjega relija na Švedskem in vodilni v SP, je imel danes precej težav, saj je v 11. hitrostni preizkušnji zaradi predrte gume izgubil približno 55 sekund. Vseeno pa bo v zadnje štiri nedeljske hitrostne preizkušnje nesel lepo prednost. Tretjeuvrščeni Irec Craig Breen (Ford) zaostaja že več kot minuto.

Aljoša Novak (Škoda Fabia rally2) in njegov sovoznik Uroš Ocvirk sta 29., Darko Peljhan in Matej Čar (Škoda Fabia R5) pa 30. Lani je hrvaški reli doživel premiero na sceni svetovnega prvenstva, v krovni zvezi (Fia) pa so bili s prvo izvedbo zelo zadovoljni in so hrvaškim prirediteljem tudi za letošnjo sezono dodelili enega od relijev za SP. Dirkači sicer vozijo v Samoborju, po hrvaški strani Gorjancev, pa tudi v okolici Karlovca in Zagreba. Cilj dirke bo v nedeljo na Velesejmu v hrvaški prestolnici.

Zaradi nesreče Šveda Oliverja Solberga je bila sicer odpovedana deveta, prva sobotna hitrostna preizkušnja. Solberg (Hyundai) in njegov sovoznik Elliott Edmondson v nesreči nista bila poškodovana. Pred začetkom dneva je bil po osmih HP na drugem mestu Belgijec Thierry Neuville, a je bil naknadno kaznovan. V petek pozno popoldne je med HP prekoračil dovoljeno hitrost na cesti in zaradi kršenja prometnih predpisov dobil minuto pribitka. To je bila že druga kazen za Neuvilla na tem reliju, v petek je na uvodni dan dirke zamudil na zagrebški servisni center, kjer pregledujejo ustreznost vozil po tekmovanju.