Rovanperä v šoku, Ogierjev odgovor: Ali mi sploh preostane kaj drugega?

Reli za svetovno prvenstvo po Finski je na koncu postregel s pravo dramo. Potem ko je vse kazalo na to, da bo domači šampion Kalle Rovanperä (toyota yaris) vendarle slavil krstno zmago pred svojimi številnimi navijači, je sledil šok. Na predzadnji 19. hitrostni preizkušnji je namreč zdrsnil s ceste in odstopil, kar je s pridom izkoristil njegov francoski moštveni sotekmovalec Sebastien Ogier in osvojil prvo mesto.

Za 40-letnega asa iz Gapa na jugovzhodu Francije je bila to tretja letošnja zmaga in skupno 61. med svetovno elito. Z njo se je malce približal vodilnemu v skupni razvrstitvi, Belgijcu Thierryju Neuvillu (hyundai i20), ki si je tokrat z zaostankom 40,1 sekunde pridirkal drugo mesto. Tretji je bil Sebastienov rojak Adrien Fourmaux (ford puma, + 1:14,1), ki je na nehvaležno četrto mesto potisnil mladega Finca Samija Pajarija (+ 1:54,5); ta je sicer sploh prvič vozil v najvišjem razredu WRC.

Thierry Neuville ostaja v skupnem vodstvu. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Ogier, ki se ne udeležuje vseh dirk, se je tako resno vmešal v boj za naslov svetovnega prvaka, ki bi bil že njegov deveti. V skupnem seštevku zdaj kot drugi za Neuvillom zaostaja za 27 točk. »Ali mi sploh preostane kaj drugega?« je francoski veteran odvrnil na vprašanje, ali se bo udeležil preostalih štirih relijev po Grčiji, Čilu, Nemčiji in Japonski.

Rovanperä je potreboval kar nekaj časa, da si je opomogel od šoka. Po nesreči je potrt obsedel v gozdu. »Imel sem veliko smolo. Na vozni liniji se je znašel velik kamen, ki se mu zaradi visoke hitrosti nisem mogel izogniti. Ničesar nisem mogel storiti. Ves reli sem vozil brez napak, potem pa se ti zgodi to. Prekleto!« ni skrival razočaranja 23-letni Finec, svetovni prvak iz lanske in predlanske sezone.