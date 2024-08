V Sloveniji se je mudil dvakratni svetovni prvak

Slovenijo je obiskal dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä. Ob tem se je 23-letni finski zvezdnik v Izoli srečal z nekdanjim vrhunskim slovenskim dirkačem Andrejem Jerebom.

Kalle Rovanperä (na fotografiji drugi z leve) je vidno užival v slovenskem morju in družbi Andreja Jereba (desno). FOTO: Osebni arhiv A. J.

»Preživeli smo lep dan na morju – v plavanju, skakanju v vodo s čolna ... Bilo je nadvse sproščeno. Kalle, ki je k nam pripotoval s kolegi, med katerimi je bil tudi njegov sovoznik Jonne (Haltunen – op. p.), je vidno užival, nad Slovenijo pa je bil prav navdušen. Kakor sem razumel, je bil pri nas prvič, upam, da ne tudi zadnjič,« je Jereb, trikratni državni prvak v reliju, ki po koncu športne poti kot direktor vodi avtocenter Jereb v Izoli, opisal sredino srečanje z Rovanperäjem.

Finski as je lanski in predlanski svetovni prvak. V zgodovino se je vpisal kot najmlajši (dvakratni) šampion. Med elito je doslej nanizal 14 zmag, od tega tri v letošnji sezoni, v kateri s toyoto yaris zaradi napornih prejšnjih dveh sezon dirka le na izbranih relijih. Odlično mu je nazadnje kazalo tudi na spektakularni preizkušnji »tisočerih jezer« pred svojimi številnimi navijači v Jyväskyläju in okolici, na katerem je pred slabima dvema tednoma odstopil v vodstvu na predzadnji hitrostni preizkušnji, potem ko se zaradi visoke hitrosti ni mogel izogniti večjemu kamnu.